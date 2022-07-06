Компания Yum! Brands ведет переговоры о продаже своих ресторанов KFC в России

Владелец ресторанов KFC продаст бизнес в России. Еще в июне компания передала франшизу Pizza Hut. Теперь очередь за фастфудом. Известно, что обе сети будут принадлежать местным операторам.

Изменятся ли название и привычное меню? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.