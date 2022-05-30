Хашбрауны исчезли из меню в KFC из-за санкций

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Из меню ресторанов KFC в России исчезли котлеты из картофеля – хашбрауны, сообщает "Газета.ру".

"Из-за разрыва логистических цепочек хашбрауны сейчас недоступны в сети ресторанов KFC. В настоящее время мы рассматриваем альтернативные варианты", – сообщили в компании.

Представитель KFC добавил, что для изготовления хашбраунов закупался польский картофель, который в настоящее время исчез из-за антироссийских санкций. По его словам, до 2014 года польский картофель использовался для всех продуктов KFC, однако со временем произошло импортозамещение.

Уточняется, что вместо картофельных котлет в блюда на данный момент добавляется картофель по-деревенски.

Ранее сообщалось, что российские сети фастфуда начали менять меню из-за ухода Pepsi с отечественного рынка. Так, в сети KFC вместо напитков 7Up, Pepsi и Mirinda появляются напитки бренда "Черноголовка". Гостям подают "Дюшес" и "Байкал".

