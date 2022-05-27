Российские сети фастфуда начали менять меню из-за ухода Pepsi с отечественного рынка. Так, в сети KFC вместо напитков 7Up, Pepsi и Mirinda появляются напитки бренда "Черноголовка". Гостям подают "Дюшес" и "Байкал".

Как на изменения реагируют другие крупные сети быстрого питания? Какие еще российские напитки могут прийти на замену зарубежным? И сколько стоит отечественная газировка?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.