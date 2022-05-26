В Минобороны РФ заявили об уничтожении центра радиоэлектронной разведки ВСУ

Российские военные уничтожили украинский центр радиоэлектронной разведки, в том числе 11 военнослужащих боевого расчета и 15 иностранных специалистов. Центр был расположен в Николаевской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

За минувшие сутки российскими средствами ПВО в Харьковской области сбит вертолет Ми-24 ВСУ. А в Одесской области уничтожен доставлявший боеприпасы и вооружение военно-транспортный самолет воздушных сил Украины.

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