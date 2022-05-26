МО РФ: Коридор для выхода иностранных судов из портов Украины увеличен

Коридор для выхода иностранных судов из портов Украины увеличен, сообщает Минобороны РФ.

Военных сил США на Украине на сегодняшний день нет.

В случае сильного распространения оспы обезьян вирус может стать более заразным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.