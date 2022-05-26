Все зарубежные судовые экипажи из порта Мариуполя отправлены в свои страны – Пушилин

Все зарубежные судовые экипажи из порта Мариуполя уже отправлены в свои страны. Об этом РИА Новости заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Ранее Минобороны сообщало, что порт полностью разминирован и начал работать в штатном режиме. Инженерные работы на побережье проводили специалисты Международного противоминного центра.

Как работают саперы? И какое значение имеет мариупольский порт? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.