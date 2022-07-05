"Деньги 24": цены на аренду жилья в Москве

Цены на аренду жилья в столице придавило спросом. С марта ставки рухнули на 10%. Квартир оказалось значительно больше, чем желающих их снимать.

Почему так происходит? И ждать ли арендаторам дальнейшего снижения? Об этом – в программе "Деньги 24".