Директор ялтинской школы задержана в Киеве

Фото: телеграм-канал "Служба безпеки України"

Директор школы № 14 города Ялты Светлана Турлакова задержана в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобразования Крыма.

Ведомство выразило глубокую озабоченность из-за незаконного задержания женщины, которая приехала в столицу Украины, чтобы навестить больную мать. Данное обстоятельство является грубым нарушением прав человека и говорит о произвольных действия украинских спецслужб в отношении крымчан, указали в министерстве.

Турлаковой уже предъявлено обвинение в так называемой коллаборационной деятельности, уточнила пресс-служба офиса генпрокурора Украины. Утверждается, что у нее отобрали российский паспорт, технику и средства связи. Суд заключил ее под стражу на 2 месяца без права внесения залога.

Мэр Ялты Янина Павленко в своем телеграм-канале возмутилась действиями украинских властей. Она назвала Турлакову прекрасным педагогом.

"46 лет стажа, учитель математики, в должности директора последние 14 лет. Возмущает – да, удивляет – нет. Преступный режим преследует не преступников. Все шиворот-навыворот", – говорится в публикации.

Ранее в Польше по запросу Украины арестовали российского археолога Александра Бутягина. Его обвинили в уничтожении культурного наследия во время раскопок в Крыму.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила Варшаву о последствиях этого шага. Кроме того, 13 января в российское дипведомство вызвали польского посла Кшиштофа Краевского, которому заявили решительный протест из-за задержания Бутягина.