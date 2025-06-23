Две жительницы Запорожья задержаны за передачу данных Украине

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Силовики задержали в Запорожской области двух женщин, которые сотрудничали со Службой безопасности Украины. Об этом сообщает RT со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, задержанные жительницы Запорожья передавали украинской стороне данные о местонахождении российских войск. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

Ранее в Татарстане сотрудники ФСБ сорвали теракт на нефтехимическом комплексе. Установлено, что работник предприятия должен был забрать взрывное устройство из тайника, пронести его на территорию и заложить, после чего уехать из страны.

Кроме того, был задержан и арестован житель Керчи, подозреваемый в государственной измене за передачу украинской военной разведке данных о местах расположения средств противовоздушной обороны (ПВО) и других объектов Вооруженных сил России в Крыму.

