Сотрудники ФСБ сорвали теракт на нефтехимическом комплексе в Татарстане

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В Татарстане сотрудники ФСБ сорвали теракт на нефтехимическом комплексе. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Житель Нижнекамска готовил теракт на предприятии, где он работал. Согласно плану, мужчина должен был забрать взрывное устройство из тайника, пронести его на территорию и заложить, после чего уехать из страны.

Спецслужбы нашли тайник. Против сотрудника завода возбудили уголовное дело о покушении на террористический акт. Продолжаются следственные действия.

Ранее сотрудники ФСБ в Крыму задержали двух местных жителей за попытку поджога релейных шкафов на железной дороге в Сакском районе.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт", подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы. Сотрудники ФСБ устанавливают всех причастных к инциденту лиц, в том числе его заказчиков.