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20 июня, 10:19

Происшествия

В Крыму задержаны двое мужчин за попытку поджога релейных шкафов

Фото: depositphotos/doomu

Сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю задержали двух местных жителей за попытку поджога релейных шкафов на железной дороге в Сакском районе республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Двое жителей Сакского района и Евпатории 1995 года рождения признались, что действовали по указанию сотрудника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, с которым они поддерживали связь с мессенджере Telegram.

По факту произошедшего Крымское линейное управление МВД РФ возбудило уголовное дело по статье "Террористический акт", подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы. Сотрудники ФСБ устанавливают всех причастных к инциденту лиц, в том числе его заказчиков.

Ранее силовики пресекли диверсию в Приморье. Двое молодых людей задержаны за попытку поджога релейных шкафов на участке Дальневосточной железной дороги. Как указали в ФСБ, задержанные действовали по указанию украинских спецслужб, рассчитывая получить денежное вознаграждение.

Возбуждено уголовное дело по статье и диверсии, молодые люди заключены под стражу.

"Московский патруль": правоохранители задержали поджигателя релейного шкафа на МЖД

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