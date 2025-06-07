ТАСС: студент из Москвы признался в поджоге железной дороги по заданию с Украины

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Студент одного из московских колледжей Курбан Гереев признал вину по уголовному делу о поджоге оборудования на железной дороге по заданию кураторов из Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на следственные документы.

Уточняется, что Гереев дал признательные показания, в которых заверил об отсутствии намерения препятсвовать предварительному следствию.

О том, что следователи предъявили обвинения студенту Политехнического колледжа № 8 Герееву в поджоге оборудования на железной дороге, стало известно в апреле этого года. Молодой человек поджег релейный шкаф на Рязанском направлении Московской железной дороги (МЖД).

На студента вышли неустановленные лица из Украины через интернет-мессенджеры. Они вошли к нему в доверие и убедили его совершить преступление. Сейчас Герееву грозит до 20 лет лишения свободы. Суд арестовал обвиняемого.