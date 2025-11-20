В Польше потребовали от Белоруссии выдать двух украинцев

Фото: 123RF.com/jqnoc

В Польше потребовали от Белоруссии выдать двоих граждан Украины, которые подозреваются в совершении взрыва на железной дороге. Об этом заявил пресс-секретарь польского МИД Мачей Вевюр.

"Вчера временному поверенному в делах Белоруссии была вручена нота с требованием выдачи двоих граждан Украины, подозреваемых в совершении диверсии", – приводит слова Вевюра РИА Новости.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщить о сведениях об украинских гражданах, которые замешаны в диверсии.

О подрыве железнодорожного полотна в районе города Жичин Гарволинского повята стало известно 16 ноября. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил в причастности к взрыву Россию.

Позже Туск заявил, что взрыв на железнодорожной линии совершили два украинских гражданина. При этом, по его словам, они якобы сотрудничали с российскими спецслужбами. По информации СМИ, к взрыву могут быть причастны еще четверо украинцев.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал примечательным тот факт, что украинцы причастны к диверсии. Он также добавил, что в Кремле не удивлены тем, что Польша поспешила первым делом обвинить Россию.