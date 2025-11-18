18 ноября, 17:23Политика
Песков назвал примечательным факт причастности украинцев к диверсии в Польше
Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал примечательным тот факт, что украинцы причастны к диверсии на железной дороге в Польше.
"Сам тот факт, что опять фигурируют граждане Украины в актах саботажа и терроризма в отношении объектов критической инфраструктуры, примечателен", – сказал он журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Вместе с тем в Кремле не удивлены тем, что Польша поспешила первым делом обвинить Россию в причастности к диверсии. Как напомнил пресс-секретарь президента, Москву обвиняют во всех проявлениях гибридной и прямой войны, которая происходит.
"В Польше, скажем так, все пытаются бежать впереди паровоза европейского в этом плане, и русофобство там, конечно, цветет пышным цветом", – отметил Песков.
Кроме того, он предупредил поляков и немцев о последствиях, если те будут покрывать украинцев.
О подрыве железнодорожного полотна в районе города Жичин Гарволинского повята стало известно 16 ноября. Машинист одного из поездов с пассажирами заметил повреждение путей. В результате движение транспорта было остановлено.
Генсек НАТО Марк Рютте, комментируя ситуацию, призвал не делать поспешных выводов и дождаться итогов расследования, заверив, что Альянс готов оказать поддержку.
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил в причастности к взрыву Россию. При этом доказательств данной версии глава ведомства не предоставил.
Позже премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что взрыв на железнодорожной линии совершили два украинских гражданина. По его словам, они якобы сотрудничали с российскими спецслужбами.