Польша обвинила Россию во взрыве на железнодорожных путях, ведущих на Украину

Фото: ТАСС/EPA/TOMS KALNINS

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о причастности России к взрыву на железнодорожных линиях, ведущих на Украину. Свое предположение он высказал в интервью с радиостанцией RMF FM, которое приводит "Газета.ру".

Глава ведомства не предоставил конкретных доказательств, пояснив, что виновника происшествия можно будет установить только после задержания исполнителей.

"Но, анализируя все происшествия, которые имеют место в Польше, в Европе, можно сказать, что все следы ведут на восток – в Россию", – подчеркнул Косиняк-Камыш.

О подрыве железнодорожного полотна в районе города Жичин Гарволинского повята стало известно 16 ноября. Повреждение заметил машинист одного из поездов, в котором были два пассажира и несколько членов бригады.

Движение составов было перенаправлено по соседнему пути. По данным СМИ, железнодорожная линия вела на Украину. Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркивал, что правительство страны рассматривает версию о возможной диверсии.

Комментируя его слова, генсек НАТО Марк Рютте предложил дождаться результатов расследования, заверив, что Североатлантический альянс окажет содействие по этому вопросу.