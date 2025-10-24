В Польше потерпел аварию военный беспилотник

Фото: depositphotos/Afotoeu

Дрон Военного авиационного завода № 2 потерпел аварию в центре Польши. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию Польской группы вооружений (PGZ) в соцсети X.

Инцидент произошел 23 октября в городе Иновроцлав в Куявско-Поморском воеводстве. В результате случившегося никто не получил травм. В настоящее время представители авиационного завода занимаются расследованием причин ЧП.

Несколько БПЛА были зафиксированы в воздушном пространстве Польши в начале сентября. Премьер республики Дональд Туск заявлял, что тогда были якобы впервые сбиты российские беспилотники.

МИД Польши после случившегося вызвал временного поверенного в делах России. Однако Варшава так и не предоставила Москве доказательств того, что над республикой были сбиты именно российские БПЛА.

Президент США Дональд Трамп предположил, что данный инцидент мог произойти из-за потери контроля над дронами.

