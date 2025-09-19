Трамп заявил, что инцидент в Польше мог быть вызван потерей контроля над БПЛА

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Американский лидер Дональд Трамп предположил, что инцидент с беспилотниками на территории Польши мог быть вызван потерей контроля над ними. Об этом он сообщил в интервью Fox News.

"Вероятно, они были выведены из строя. Будем надеяться на это", – сказал Трамп.

В ночь на 10 сентября воздушное пространство Польши нарушили несколько БПЛА. Премьер страны Дональд Туск назвал произошедшее масштабной провокацией и заявил, что якобы российские дроны были впервые сбиты над территорией НАТО.

Польский МИД вызвал временного поверенного в делах России, но республика так и не предоставила доказательств принадлежности сбитых дронов.

Спустя несколько дней служба государственной охраны Польши ликвидировала еще один беспилотник, который летел над правительственными зданиями в Варшаве. По словам Туска, были задержаны два гражданина Белоруссии. Полиция приступила к расследованию.