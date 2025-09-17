Запустившего дрон в Варшаве украинца депортируют из Польши

Фото: 123RF/bocian0000

Власти Польши планируют депортировать 21-летнего украинца, который запустил дрон над резиденциями премьер-министра и президента в Варшаве. Об этом сообщает портал Onet со ссылкой на представителя местной полиции Роберта Шумята.

По его словам, мужчину обвинили в нарушении статьи 212 закона "О воздушном праве". В качестве наказания он в том числе должен будет заплатить штраф в размере 4 тысяч злотых (около 92 428 рублей. – Прим. ред.).

По данным радиостанции RMF FM, пограничники уже приняли решение о депортации украинца. Более того, ему будет запрещен въезд в страны Шенгенской зоны на пять лет.

В свою очередь, задержанную вместе с украинцем 17-летнюю белорусскую девушку допросили как свидетеля и отпустили, уточнил Шумятов.

15 сентября служба государственной охраны Польши ликвидировала беспилотник, который летел над правительственными зданиями в Варшаве. По словам польского премьера Дональда Туска, были задержаны два гражданина Белоруссии. Полиция приступила к расследованию.

Позже белорусский лидер Александр Лукашенко отверг причастность республики к происшествиям с БПЛА, которые были замечены в Польше.

