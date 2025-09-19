В Польше найдены обломки ракеты, использованной для уничтожения БПЛА

Фото: 123RF/wb77

Обломки ракеты, использованной для устранения беспилотника, найдены в поле в городе Хойны Люблинского воеводства на востоке Польши. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию Военной жандармерии республики в соцсети X.

Элементы снаряда обнаружил владелец поля. Он и сообщил о находке полицейским. На место выехали оперативные службы, которые оцепили территорию. Уточняется, что на объекте проведут тщательную криминалистическую экспертизу.

10 сентября воздушное пространство Польши нарушили несколько беспилотников. Премьер страны Дональд Туск назвал инцидент масштабной провокацией и заявил, что якобы российские дроны были впервые сбиты над территорией страны НАТО. Американский лидер Дональд Трамп предположил, что инцидент с беспилотниками мог быть вызван потерей контроля над ними.

При этом во время операции по уничтожению БПЛА польский истребитель F-16 случайно попал ракетой в один из домов. Польский МИД вызвал временного поверенного в делах России, но Варшава так и не предоставила Москве доказательств принадлежности сбитых дронов РФ.

