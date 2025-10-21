Туск сообщил о задержании восьми человек за подготовку диверсий в Польше

Фото: ТАСС/EPA/PAWEL SUPERNAK

Правоохранители Польши задержали восемь человек по подозрению в подготовке диверсий, заявил премьер-министр страны Дональд Туск на своей странице в соцсети Х. Пост цитирует News.ru.

По уточнению политика, в операции были задействованы силы Агентства внутренней безопасности, а также других служб. Задержания прошли сразу в нескольких регионах республики.

В начале сентября воздушное пространство Польши нарушили несколько беспилотников. Туск назвал инцидент масштабной провокацией и заявил, что якобы российские дроны были впервые сбиты над территорией страны НАТО.

Комментируя инцидент, американский лидер Дональд Трамп предположил, что он мог быть вызван потерей контроля над БПЛА. При этом во время операции по уничтожению дронов польский истребитель F-16 случайно попал ракетой в один из домов.

Польский МИД вызвал временного поверенного в делах России, но Варшава так и не предоставила Москве доказательств принадлежности сбитых дронов.