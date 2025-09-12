Украина и Польша обсудили сотрудничество в сфере оборонной промышленности

Фото: 123RF/mermolenko

Украинский лидер Владимир Зеленский и глава МИД Польши Радослав Сикорский обсудили в Киеве сотрудничество в области оборонной промышленности. Об этом рассказал польский министр в социальной сети X.

Разговор политиков также коснулся обмена опытом по беспилотным технологиям и использованию средств SAFE. Последние являются инструментом "Действия по безопасности для Европы", которые призваны укрепить обороноспособность государств – членов Евросоюза.

Ранее польские власти решили закрыть границу с Белоруссией, в том числе пограничные переходы на железной дороге, из-за учений "Запад-2025". Ее закрыли в ночь на 12 сентября.

Учения станут завершающими в совместной подготовке военнослужащих России и Белоруссии в 2025 году. Их проведут на полигонах обоих государств, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей.

В рамках учений командиры и штабы должны улучшить свои навыки, повысить уровень взаимодействия региональной и коалиционной группировок войск во время решения совместных задач по сохранению мира, защите интересов и обеспечению военной безопасности.