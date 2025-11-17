Генсек НАТО предложил дождаться расследования причин взрыва на ж/д в Польше

Фото: ТАСС/AP/Geert Vanden Wijngaert

Генсек НАТО Марк Рютте предложил дождаться результатов расследования причин взрыва на железной дороге у станции Мика в Польше. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы находимся в интенсивном контакте по этому вопросу, и, конечно, теперь мы должны дождаться результатов расследования", – цитирует его РИА Новости.

О подрыве железнодорожного полотна в районе города Жичин Гарволинского повята стало известно 16 ноября. Повреждение заметил машинист одного из поездов, в котором были два пассажира и несколько членов бригады.

Движение составов было перенаправлено по соседнему пути. По данным СМИ, железнодорожная линия вела на Украину. Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркивал, что правительство страны рассматривает версию о возможной диверсии.

