02:58Происшествия
В Польше сообщили о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину
Фото: depositphotos/bogdanwankowicz
На территории Польши повреждено железнодорожное полотно на линии, ведущей в Украину. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск в соцсети X.
Туск отметил, что инцидент произошел в районе города Жичин Гарволинского повята, недалеко от станции Мика. Первым повреждения заметил машинист поезда.
В результате ЧП движение транспорта было остановлено. На момент происшествия в поезде находились два пассажира и несколько членов бригады. В настоящее время движение поездов перенаправили по соседнему пути. На месте работают специализированные службы.
Также Туск заявил, что правительство страны рассматривает версию о возможной диверсии. Польские правоохранители начали расследование по факту произошедшего.
Ранее в Польше потерпел крушение военный беспилотник. Отмечается, что дрон принадлежал Военному авиационному заводу № 2. В результате произошедшего никто из людей не пострадал. Представители завода проводят расследование причин ЧП.