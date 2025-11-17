В Польше сообщили о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину

Фото: depositphotos/bogdanwankowicz

На территории Польши повреждено железнодорожное полотно на линии, ведущей в Украину. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск в соцсети X.

Туск отметил, что инцидент произошел в районе города Жичин Гарволинского повята, недалеко от станции Мика. Первым повреждения заметил машинист поезда.

В результате ЧП движение транспорта было остановлено. На момент происшествия в поезде находились два пассажира и несколько членов бригады. В настоящее время движение поездов перенаправили по соседнему пути. На месте работают специализированные службы.

Также Туск заявил, что правительство страны рассматривает версию о возможной диверсии. Польские правоохранители начали расследование по факту произошедшего.

Ранее в Польше потерпел крушение военный беспилотник. Отмечается, что дрон принадлежал Военному авиационному заводу № 2. В результате произошедшего никто из людей не пострадал. Представители завода проводят расследование причин ЧП.