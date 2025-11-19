Туск потребовал у Зеленского сведения об украинцах, замешанных в диверсии в Польше

Фото: ТАСС/AP/KPRM

Премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщить о сведениях об украинских гражданах, которые замешаны в диверсии на территории республики. Он заявил об этом на конференции "Наука для бизнеса" в Варшаве, трансляцию его выступления вел телеканал TVP Info.

По словам Туска, он сказал украинскому лидеру о том, что Польша ожидает немедленной передачи всех возможных данных, которые помогут идентифицировать вероятные угрозы от "возможного сотрудничества" некоторых граждан Украины с российскими спецслужбами.

Зеленский, в свою очередь, пообещал поручить тесно взаимодействовать с польской стороной ведомствам, которые отвечают за работу дорог, и спецслужбам.

Несколько дней назад, 16 ноября, стало известно о подрыве железнодорожного полотна в районе города Жичин Гарволинского повята. Польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш обвинил в причастности к взрыву Россию.

Туск позднее заявил, что его совершили два украинских гражданина, якобы сотрудничающие с российскими спецслужбами. По информации СМИ, к взрыву могут быть причастны еще четверо украинцев. Спецслужбам и полиции известны их фамилии и адреса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал примечательным тот факт, что украинцы причастны к диверсии. Он также добавил, что в Кремле не удивлены тем, что Польша поспешила первым делом обвинить Россию.

