Onet.pl: в Польше ищут четырех украинцев, причастных к взрыву на железной дороге

Фото: ТАСС/EPA/WOJTEK JARGILO

Спецслужбы в Польше разыскивают еще четырех граждан Украины, которые подозреваются в причастности к взрыву на железной дороге Варшава – Люблин. Об этом сообщает onet.pl со ссылкой на источники.

По данным портала, четверо украинцев в настоящее время находятся в Польше. Спецслужбам и полиции известны их фамилии и адреса.

О подрыве железнодорожного полотна в районе города Жичин Гарволинского повята стало известно 16 ноября. Машинист одного из поездов с пассажирами заметил повреждение путей, в результате чего движение транспорта было остановлено.

Генсек НАТО Марк Рютте, комментируя ситуацию, призвал не делать поспешных выводов и дождаться итогов расследования. Он также заверил, что Альянс готов оказать поддержку.

В свою очередь, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил в причастности к взрыву Россию. Однако позже премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что взрыв на железнодорожной линии совершили два украинских гражданина. При этом, по его словам, они якобы сотрудничали с российскими спецслужбами.

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал примечательным тот факт, что украинцы причастны к диверсии. Он также добавил, что в Кремле не удивлены тем, что Польша поспешила первым делом обвинить Россию.