Митя Фомин сделал первую в жизни татуировку и сравнил опыт с потерей невинности

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Митя Фомин впервые сделал татуировку в 51 год. Артист признался в соцсетях, что думал об этом около 15 лет и спустя годы наконец решился на смелый шаг, пишет "Радио 1".

Для первой татуировки Фомин выбрал крупный цветной рисунок, который занимает все плечо. Певец сделал детализированное изображение мифиологического персонажа – океаниды, которая считается покровительницей всех водных потоков на земле и под землей.

"Оказывается, девственности можно лишаться по-разному! Прям кайфую", – поделился артист.

Ранее певец заявил, что задумался об отцовстве после работы в проекте "Выживалити. Наследники". При этом Фомин признался, что ему сложно представить себя папой. Музыкант не исключил, что станет родителем в будущем.