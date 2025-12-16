Футболист "Манчестер Сити" сделал татуировку с надписью на русском языке

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/rubendias

Защитник футбольной команды "Манчестер Сити" Рубен Диаш сделал новую татуировку. На его правой руке появилась надпись на русском языке – "Стойкий мужик", выполненная готическим шрифтом, сообщает Life.ru.

Футболист продемонстрировал новый рисунок на своей странице в социальных сетях.

Диаш выступает за "Манчестер Сити" с 2020 года и является одним из лидеров команды. За это время клуб четырежды становился чемпионом Англии, а также выиграл Лигу чемпионов, Кубок лиги Англии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В составе сборной Португалии защитник провел 74 встречи и 2 раза становился победителем Лиги наций УЕФА.

Ранее стало известно, что в стыковых матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года сыграют команды, занявшие вторые места в своих отборочных группах, а также четыре сборные, которые выиграли группы Лиги наций, но не смогли напрямую выйти в плей-офф квалификации ЧМ.

Например, в группе А сборная Италии встретится с Северной Ирландией, а команда Уэльса сыграет против Боснии и Герцеговины.