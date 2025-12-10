"Ливерпуль" без Салаха победил "Интер" в матче 6 тура Общего этапа Лиги чемпионов

В ночь на 10 декабря завершились матчи первого игрового дня 6 тура Общего этапа Лиги чемпионов. В главной встрече "Ливерпуль" без своей звезды Мохамеда Салаха переиграл на выезде "Интер" 1:0, а в остальных встречах было немало волевых побед. Все зафиксировал спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: AP/Luca Bruno

Первый день последнего в 2025 году тура Общего этапа Лиги чемпионов всколыхнула большая вывеска – миланский "Интер" дома против "Ливерпуля". При этом в стане англичан и так полыхает из-за чудовищного выступления команды Арне Слота (1 победа в 7 матчах и 10 место в чемпионате), так главный тренер еще и разругался с одной из своих звезд – Мохамедом Салахом. Египтянин обиделся на рулевого, что тот перестал ставить его в стартовый состав, и пошел изливать душу в прессу во всех красках. А Слот при поддержке руководства взял да и исключил говорливого вингера из заявки на матч с "нерадзурри". Как говорят, в ЛЧ за свой клуб он может больше и не выйти, так как рассматривается вариант с его продажей в зимнее трансферное окно в клубы Ближнего Востока и США.

Вся эта история – намного более захватывающая, чем происходившее на поле в столице моды. Опасных моментов было немного, а ждать единственный гол пришлось почти весь матч. В районе 88-й минуты защитник "Интера" Алессандро Бастони сильно дернул за футболку полузащитника "Ливерпуля" Флориана Вирца, после чего главный арбитр матча Феликс Цвайер пошел смотреть VAR и разглядел там повод для пенальти. Доминик Собослаи с точки голкипера хозяев Яна Зоммера переиграл – 1:0. Арне Слот чудом забрал очень важную для команды и него лично викторию.

В других же матчах хватало волевых побед. "Бавария", которая пока проиграла в ЛЧ лишь раз, в Мюнхене не без труда, но все же сломала лиссабонский "Спортинг" 3:1. Первыми "забили" португальцы: в кавычках, потому что мяч на 54-й минуте в свои ворота отправил полузащитник немецкой машины Йозуа Киммих. Однако затем подопечные Венсана Компани вспомнили победные традиции, и вкатили последовательно три мяча усилиями Сержа Гнабри, Леннарта Карла и Джонатана Та.

При этом невозможно не остановиться на фигуре Карла: юный немецкий полузащитник забил уже в третьем матче турнира подряд, став самым молодым в истории Лиги чемпионов, кому покорилось такое достижение. Своеобразный хет-трик он сделал в 17 лет и 290 дней.

"Барселона" же немного помучилась на "Камп Ноу" с "Айнтрахтом" из Франкфурта. Каталонцы не могли рассчитывать на своего центрального защитника Рональда Араухо, который получил красную карточку в предыдущей игре против "Челси", а затем впал в настолько сильную депрессию, что попросил у клуба дать ему время на перезагрузку. По данным СМИ, для восстановления сил и энергии 26-летний уругваец даже поехал в Иерусалим. Говорят, его эмоциональное состояние настолько плохое, что он может даже завершить карьеру. На портале Transfermarkt в качестве обоснования пропуска игр так и написали – "депрессия".

Без Араухо хозяева по итогам первого тайма неожиданно проигрывали менее именитым немцам 0:1: причем команда Ханси Флика пропускает первой уже пять игр подряд во всех турнирах. Но после перерыва испанцы отыскали ключи от камбэчной, и дуплетом в начале второй 45-минутки внезапно выстрелил другой защитник сине-гранатовых Жюль Кунде. С 2:1 они и докатились до финального свистка.

Любопытно развивались события в матче между ПСВ из Эйндховена и мадридским "Атлетико". Нидерландцы не проигрывали 14 матчей подряд во всех турнирах, а до матча против команды Диего Симеоне они успели сенсационно грохнуть в ЛЧ действующих чемпионов Италии "Наполи" (6:2) и Англии – "Ливерпуль" (4:1). С "матрасниками" тоже все начиналось воодушевляюще: на 10-й минуте отличился экс-полузащитник московского "Спартака" Гус Тил. Но еще до перерыва оборона ПСВ начудила под давлением и привезла легкий гол для Хулиана Альвареса.

А вот после перерыва испанцы показали владельцам поля, кто тут на самом деле хозяин, забив с 52-й по 56-ю минуты дважды усилиями Давида Ганцко и Александра Серлута. На 85-й форвард ПСВ Рикардо Пепи подарил надежду фанатам на отыгрыш, сделав 2:3, но в итоге "Атлетико" все же дошел до очередной волевой победы в нашем обзоре.

Не выиграл тот, кто забил первым, и проигравший в противостоянии итальянской "Аталанты" и английского "Челси". В первом тайме лондонцы, которые являются действующими триумфаторами Лиги конференций, отличились усилиями Жоао Педро, но после перерыва забивали только бергамаски. Для начала головой вбил мяч в сетку Джанлука Скамакка на 55-й минуте, а на 83-й с правой в ближний угол отличился Шарль де Кетелаере.



Фото: AP/Antonio Calanni

Еще веселее было в Бельгии, где "Юнион" принимал "Марсель". Тут случился качельный футбол во всей красе: уже на 5-й минуте хозяева сделали 1:0 за счет бомбардирского таланта Анана Халайли, но к 41-й французы уже вели 2:1 благодаря голам Игора Пайшао и Мейсона Гринвуда. Англичанин же вкатил и третий мяч "Олимпика", оформив дубль на 58-й минуте. После этого "Юнион" сумел отличиться один раз легально и дважды – с помарками. На 71-й минуте Халайли забил второй мяч, после чего судьи не засчитали сразу два гола бельгийцев из-за нарушения правил. Итоговые 3:2 в пользу "Марселя" и один из самых результативных матчей дня.

В оставшихся играх нашего обзора забивала только одна команда. "Монако" с полузащитником сборной России Александром Головиным в составе дожал "Галатасарай" 1:0, причем гол случился при весьма трагичных обстоятельствах. По крайней мере, для голкипера турков Угурджана Чакыра (отбившего в этой встрече пенальти), который получил травму и был заменен на Гюная Гювенча. Дело было на 68-й минуте, и во время нее же он ошибся на выходе при розыгрыше углового и пропустил неотразимый выстрел в пустой створ от форварда монегасков Фоларина Балогуна.

Куда все более однозначно было в Лондоне, где действующий обладатель Лиги Европы "Тоттенхэм" разнес пражскую "Славию" 3:0. Но набор голов весьма своеобразный: на 26-й минуте защитник Давид Зима внес мяч в свои ворота, а после перерыва Мохаммед Кудус и Хави Симонс добили чешский клуб с пенальти.

При этом если все вышеперечисленные игры проходили при более-менее комфортных условиях, то вот матч казахстанского "Кайрата" и греческого "Олимпиакоса" запомнится экстремальными для футбола погодными условиями. В условиях диких холодов (говорят, в течение дня доходило до минус 28) спасла лишь арена с закрывающейся крышей в Астане. В такой обстановке генерал мороз уже не так страшен, но в графе "забитые мячи" на табло у хозяев как был ноль, так он и замерз до конца игры. А вот греки сумели отличиться: единственный и победный мяч на 77-й минуте с острого угла загнал Желсон Мартинш. Отметим, что в составе "Кайрата" весь матч провел российский центральный защитник Егор Сорокин.

В промежуточной таблице по итогам первого игрового дня 6-го тура "Бавария" набрала 15 очков и сравнялась по этому показателю с лидером гонки лондонским "Арсеналом". Однако команда Микела Артеты, которая пока идет со 100-процентным показателем побед в Лиге чемпионов, 10 декабря вновь может оторваться от мюнхенцев, если удачно проведет встречу с бельгийским "Брюгге".

С 10 места аж на 3-е взлетела "Аталанта", набрав 13 очков, плюс в топ-8, которое дает право на прямой выход в 1/8 финала, с 12-ю баллами зашли "Атлетико" и "Ливерпуль". Плюс к первой восьмерке вплотную приблизился "Тоттенхэм", который набрал 11 очков и поднялся с 16-й позиции на 9-ю. Кроме того, чуть полегче стало дышать "Монако": монегаски до 6-го тура находились на грани топ-24 команд, которые продолжат борьбу в плей-офф с 1/16 финала, а теперь пребывают на 18 месте. Печальнее всего дела из сегодняшних бойцов у "Кайрата": дебютант турнира из Казахстана набрал всего одно очко в шести матчах, идет на предпоследнем 35-м месте и практически потерял шансы на плей-офф. Полностью таблицу можно увидеть на сайте УЕФА.

При этом держим в уме, что по итогам второго игрового дня 6 тура в табеле о рангах все может кардинально поменяться. Из главных событий – заруба мадридского "Реала" и "Манчестер Сити", а также вероятный дебют в нынешнем розыгрыше ЛЧ российского голкипера французского ПСЖ Матвея Сафонова в матче против "Атлетика" из Бильбао.

