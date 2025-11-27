"Арсенал" стал единоличным лидером таблицы Общего этапа Лиги чемпионов

В ночь на 27 ноября завершились матчи 5-го тура Общего этапа Лиги чемпионов. По их итогам лишь один клуб пока идет со 100-процентным набором очков – лондонский "Арсенал", который в суперматче одолел не знавшую поражений в этом сезоне "Баварию" 3:1. О других топ-вывесках и неожиданных результатах расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Монструозные афиши

Фото: AP/Kin Cheung

Из 18 матчей выберем только самое главное. В первый игровой день 5-го тура Общего этапа Лиги чемпионов, который состоялся 25 ноября, ключевой вывеской стало противостояние "Челси" и "Барселоны". Многие по праву ожидали мощной зарубы, но по итогу она получилась односторонней. Лондонцы смяли соперника со счетом 3:0, а каталонцы почти полматча играли в меньшинстве после удаления защитника Рональда Араухо.

При этом одним из главных объектов для насмешек стал суперталант "Барсы" Ламин Ямаль: 18-летний вингер до игры опубликовал в соцсетях пафосный пост с нарезкой своих действий, подписав его: "Я снова чувствую себя прежним: обновленным, сфокусированным. Ничто не помешает мне быть собой". В итоге оппонировавший ему защитник Марк Кукурелья закрыл Ямаля начисто, а клуб испанца не забил в ЛЧ впервые за 25 игр. Причем в историю с пафосными сторис и последующими за этим провальными играми Ламин попадает не в первый раз. Ощущение, что испытание "медными трубами" молодой футболист, с его любовью к вечеринкам и разговорами о бурных романах, пока проходит с большим трудом. В то же время есть слухи о пубалгии – хронической травме, которая дает боль в паху и внизу живота. Но эти разговоры в одном из интервью опроверг сам игрок. Правда, наверное, где-то посередине.

Главной же битвой второго дня 5-го тура стала драка двух настоящих монстров этого сезона – "Арсенала" и "Баварии". Два лидера таблицы Общего этапа до этого потерпели лишь одно поражение во всех турнирах на двоих – лондонцы в чемпионате проиграли "Ливерпулю" еще в конце августа. Но теперь пришел черед ощутить этот горький вкус мюнхенцам. Команда Микела Артеты разломала соперника 3:1, да еще и легендарный вратарь немецкого клуба Мануэль Нойер начудил в моменте с третьем голом, неудачно вылетев на перехват мяча при контратаке соперника чуть ли не к центральному кругу.

Повеселили фанатов и ПСЖ с "Тоттенхэмом": повторение матча за Суперкубок нынешнего сезона прошло на ура. Парижане в убойной перестрелке перебили-таки англичан 5:3, а полузащитник Витинья сделал первый хет-трик в карьере. При этом российский голкипер французского суперклуба Матвей Сафонов наблюдал со скамейки, как его конкурент по позиции Люка Шевалье в очередной раз в этом сезоне чудил в раме, едва не подставив свой клуб. Но пока ему все сходит с рук, а Сафонов в этом сезоне еще так и не провел ни одного матча.

Куда скромнее, но не менее драматично было и в противостоянии мадридского "Атлетико" и миланского "Интера". Дело катилось к ничьей 1:1, но на последних минутах Антуан Гризманн после подачи с углового конфетно-букетно нашел голову защитника Хосе Марии Хименеса, который перевисел всех в штрафной и вбил мяч в сетку ворот Яна Зоммера – 2:1. Наставник испанцев Диего Симеоне, не раз признававшийся в любви к "Интеру", в котором провел яркие годы как игрок, после такой развязки устроил яркий эмоционально выжигающий забег вдоль трибун.

Громкие провалы и голевые феерии

Фото: AP/Jon Super

Голов в 5-м туре было очень и очень много, и большой вклад в это внесли греческий "Олимпиакос" и мадридский "Реал". Вели в счете то одни, то другие, но что ты можешь сделать, когда у соперника есть Килиан Мбаппе: француз оформил первый покер в Лиге чемпионов и четвертый в карьере. Кроме него у "сливочных" никто не забивал, а мячей Шикиньо, Мехди Тареми и Аюба эль-Кааби грекам не хватило – 4:3 в пользу команды Хаби Алонсо.

Много голов было и в играх с участием россиян. Норвежский "Буде-Глимт", ворота которого защищает Никита Хайкин, не справился дома с "Ювентусом", уступив 2:3. Тяжело пришлось и защитнику казахстанского "Кайрата" Егору Сорокину, который со своим клубом проиграл в Дании "Копенгагену" с аналогичным счетом. А вот "Монако" Александра Головина сенсационно не справился на выезде с новичком турнира кипрским "Пафосом", сыграв вничью 2:2. Отобрать очки у монегасков – большая удача для клуба, совладельцем которого является российский бизнесмен Сергей Ломакин.

Из других примечательных результатов бросаются в глаза две осечки грандов английского футбола. "Манчестер Сити" дома внезапно проиграл немецкому "Байеру" 0:2, а "Ливерпуль" на родном "Энфилде" разгромно влетел ПСВ из Нидерландов 1:4. И если случившееся с командой Пепа Гвардиолы можно назвать несчастным случаем, то вот подопечные Арне Слота в этом сезоне просто находятся в затяжном кризисе. "Красные" под его руководством чудовищно выглядят с конца сентября, проиграв 9 игр из 12-ти, – худший отрезок в истории клуба с 1953 года. Вот так пока показывает себя летняя закупка футболистов почти на полмиллиарда евро. Такими темпами Слоту это не простят, даже не смотря на победу в Английской Премьер-лиге в прошлом сезоне.





Арне Слот главный тренер "Ливерпуля" Мое внимание направлено на другие вещи, а не на волнения по поводу собственной должности. Мне нужно работать лучше.

Случилось большое событие и в разборках аутсайдеров: "Бенфика" наконец-то победила под руководством Жозе Моуриньо. И у португальцев, и у амстердамского "Аякса" после четырех туров было по нулям в плане очков, но победа первых над вторыми 2:0 сделала главным лузером нидерландцев.

Зацепим в нашем обзоре еще парочку разгромов. Во-первых, дортмундская "Боруссия" катком переехала при родных как всегда кипящих трибунах испанский "Вильярреал" 4:0, "Спортинг" размазал на своем поле "Брюгге" 3:0, а "Аталанта" приехала во Франкфурт к "Айнтрахту" и разнесла его с теми же 3:0. Причем в последнем случае итальянцы умудрились вжать три мяча в период с 60-й по 65-ю минуты – невероятная потеря концентрации в исполнении немцев.

Что по таблице?

Фото: AP/Thanassis Stavrakis

По итогам 5-го тура фиксируем единоличное лидерство "Арсенала" в таблице Общего этапа: кроме них, 15 очков из 15-ти возможных не набрал никто. Следом идет квартет команд с 12-ю баллами – ПСЖ, "Бавария", "Интер" и "Реал".

Также в первой восьмерке команд, которые попадут в 1/8 финала ЛЧ напрямую, пока держатся "Боруссия", "Челси" и "Спортинг". У них по 10 очков, как и у "Манчестер Сити" с "Аталантой", но первые три клуба в этом слоте идут выше за счет дополнительных показателей.

Отметим и тот факт, что не супер идут дела у "Барселоны": всего одно очко в двух последних матчах, семь баллов в сумме по итогам всех встреч и 18-е место наверняка напрягают главного тренера сине-гранатовых Ханси Флика. Еще одна осечка, и где-то близко замаячит зона вылета из турнира.

Что до тех, кто уже находится за пределами топ-24, которая продолжит битву за главный трофей футбольной Европы в плей-офф, абсолютно безрадостно выглядит картина для "Аякса": ноль очков, всего один забитый мяч в пяти играх и шестнадцать пропущенных выглядят как тотальная безнадега. Еще пять клубов – пражская "Славия", которая в этом туре скатала нулевую ничью с "Атлетиком" из Бильбао, а также "Буде-Глимт", "Олимпиакос", "Вильярреал" и "Кайрат", набрали в прошедших встречах хоть какие-то баллы, но при этом пока так и не сумели победить в турнире. Особенно странно в этой кампании выглядят испанцы, которые в Ла Лиге на данный момент идут на третьем месте вслед за "Реалом" и "Барселоной". Бросили все силы на родной чемпионат?

Шанс исправить ошибки прошлого у одних и укрепить успехи у других будет уже 9–10 декабря, когда пройдут матчи 6-го тура. Сразу фиксируем главные вывески: в первый игровой день "Интер" дома примет "Ливерпуль", а во второй "Реал" будет драться с "Манчестер Сити". А результаты всех матчей 5-го тура и полную турнирную таблицу можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.

