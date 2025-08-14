Луис Энрике оценил победу ПСЖ над "Тоттенхэмом" в Суперкубке Европы по футболу

В ночь на 14 августа французский ПСЖ стал обладателем Суперкубка Европы по футболу, победив на стадионе в итальянском Удине английский "Тоттенхэм" в серии послематчевых пенальти. При этом парижане к 85-й минуте уступали лондонцам со счетом 0:2. О большом камбэке команды Луиса Энрике и очередном трофее российского голкипера Матвея Сафонова расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: AP Photo/ТАСС/Antonio Calanni

Суперкубок Европы по футболу – матч между победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы, который традиционно открывает большой еврокубковый сезон. В этот раз за него поборолись собирающий трофеи пачками под руководством Луиса Энрике французский ПСЖ и неожиданно для многих выигравший первый большой титул за много лет английский "Тоттенхэм".

Правда, к той победе "шпор" вел совсем другой рулевой, однако австралийца Эджа Постекоглу боссы клуба решили уволить во многом из-за проваленного сезона в Английской Премьер-лиге. Поэтому шанс начать свой путь в стане лондонцев с большого трофея получил экс-наставник крепкого "Брентфорда" Томас Франк.

При этом "Тоттенхэм" успел провести полноценную подготовку к сезона под руководством датского специалиста, в то время как ПСЖ из-за участия в Клубном чемпионате мира в июне-июле вышел из отпуска буквально за считанные дни до Суперкубка. Не мудрено, что в первом тайме на фоне поднабравшего форму соперника парижане двигались будто на спущенных шинах. Так как скорость движения и перестроений – одна из главных фишек французов, оказалось, что растренированный ПСЖ предложить оппоненту толком ничего и не может. Отсюда и всего четыре удара до перерыва, из которых в створ ворот голкипера Гульельмо Викарио пришелся гордый, но от этого не менее унылый ноль.

"Тоттенхэм" же что при прошлом тренере в финале Лиги Европы, что при нынешнем в Суперкубке избрал сугубо оборонительную стратегию в надежде на быстрые контратаки и стандарты. Второй аспект, который был одной из фишек "Брентфорда" Франка, как раз и сработал в полной мере. На 39-й минуте после розыгрыша штрафного мяч отлетел к новичку лондонцев Жоану Пальинье, переехавшему в Англию после провального отрезка в "Баварии". Португалец пробил в голову новому защитнику створа Люке Шевалье, сменившему на посту №1 объявившего об уходе из клуба Джанлуиджи Доннарумму, после чего мяч от головы французского вратаря отлетел в перекладину. Отскок от каркаса удачно пошел в ногу защитнику Микки ван де Вену, дославшему снаряд в сетку – 1:0.

После перерыва стандарт в исполнении "Тоттенхэма" вновь дал англичанам почувствовать сладкий вкус мини-триумфа. На 48-й минуте мяч со штрафного полетел точно в голову защитнику Кристиану Ромеро, после чего тот решил бить от земли. Шевалье подставил руки, но сфера прошла мимо них и провальсировала в дальний угол – 0:2 после ошибки французского голкипера.



Фото: AP Photo/ТАСС/Darko Bandic

С командами из Лондона ПСЖ этим летом тяжко: в финале Клубного чемпионата мира парижан уложил на лопатки "Челси". С учетом того, что команда Луиса Энрике пребывает в далеких от идеального кондициях, казалось, "Тоттенхэм" не мытьем, так катанием, но все же сумеем запереть границы на замке и достоять до финального свистка. Однако чем дальше бежал секундомер, тем меньше сил оставалось и у "шпор". И здесь на первый план уже стала выходить не физическая готовность, которая и у англичан в начале сезона еще не 100-процентная, а индивидуальное мастерство. С учетом класса исполнителей, собранных в ПСЖ что в старте, что среди вышедших со скамейки, команда Томаса Франка начала потихоньку сыпаться под не прекращающейся осадой чужой штрафной.

Собственно, запасные и обеспечили французам триумфальный камбэк. На 85-й минуте мяч у пределов штрафной получил Ли Кан Ин, и южнокореец блистательно отправил его трепыхаться в дальний угол сетки ворот – 1:2. А на 4-й добавленной к основному времени минуте статус-кво был восстановлен окончательно: два претендента на Золотой мяч в 2025 году Ашраф Хакими и Усман Дембеле разыграли простую перпасовку на правом фланге, последний прострелил в центр штрафной, где всеми позабытому Гонсалу Рамушу оставалось лишь подставить голову. Португалец подстроился под мяч без проблем – 2:2.

Дополнительное время в Суперкубке Европы не играют, поэтому зрителям без лишних прелюдий сразу досталась серия пенальти. И если у ПСЖ свою попытку смазал только Витинья, то вот у "Тоттенхэма" Микки ван де Вен пробил удобно для Шевалье, а Матис Тель спижонил и махнул мимо створа. Парижане даже в полуразобранном состоянии показали, что именно они – действующие короли футбольной Европы. Причем Суперкубок доселе ПСЖ не выигрывал никогда, а вот Луис Энрике ранее брал этот трофей с "Барселоной".





Луис Энрике главный тренер ПСЖ Думаю, "Тоттенхэм" провел очень хороший матч. Они подготовлены сильнее и лучше нас, это была сложная ситуация. Мы смогли бороться до конца матча. Не знаю, справедливо ли это, но таков футбол, и мы рады за наших болельщиков. И мы должны совершенствоваться. Я всегда ожидаю от своих игроков большего!

Фото: РИА Новости/Нафис Сиразетдинов

Отдельно стоит порадоваться за Матвея Сафонова: он хоть и остался на скамейке, но все равно поднял уже пятый трофей с ПСЖ над головой. Правда, вполне возможно, Суперкубок Европы в составе парижан станет для него последним.

По данным СМИ, клуб ищет варианты аренды или продажи вратаря из-за приезда в Париж украинского центрального защитника английского "Борнмута" Ильи Забарного, который был давней целью Луиса Энрике на трансферном рынке. Что футболист, что его супруга любовью к россиянам, мягко говоря, не отличаются, поэтому клуб якобы стремится избежать межнациональных конфликтов в раздевалке. Они уже успели потренироваться вместе, и вроде как ничего криминального не произошло, но слухи о туманном будущем Сафонова все равно не утихают.

При этом, как сообщает французская пресса, сам российский вратарь уходить никуда не хочет и планирует навязать конкуренцию Шевалье и другим соперникам по амплуа. Причем ошибка сменщика Доннаруммы в Суперкубке в момент второго гола наверняка придаст Матвею еще больше уверенности, что вылезти со скамейки ему вполне по силам.