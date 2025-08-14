ПСЖ впервые завоевал Суперкубок УЕФА

Фото: AP Photo/Antonio Calanni

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) победил английский "Тоттенхэм" и стал обладателем Суперкубка УЕФА. Матч прошел в итальянском городе Удине.

Основное время встречи завершилось со счетом 2:2. Со стороны "Тоттенхэма" голами отличились защитник Микки ван де Вен (39-я минута) и капитан клуба Кристиан Ромеро (48). В составе ПСЖ мячи забили полузащитник Ли Кан Ин (85) и нападающий Гонсалу Рамуш (90+4).

В серии пенальти французский клуб смог вырвать победу со счетом 4:3. ПСЖ впервые в истории клуба смог завоевать Суперкубок УЕФА.

В начале июля "Пари Сен-Жермен" также впервые в своей истории стал победителем Лиги чемпионов, разгромив в финале итальянский клуб "Интер". Игра завершилась со счетом 5:0.

Ранее прошла жеребьевка отборочного раунда плей-офф Лиги чемпионов – 2025/2026. Окончательный список участников будет представлен после третьего отборочного раунда плей-офф, который пройдет 19–20 и 26–27 августа.