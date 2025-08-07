France Football: Ямаль, Дембеле и Винисиус претендуют на "Золотой мяч" в 2025 году

Фото: ТАСС/AP/Pamela Smith

Объявлены претенденты на "Золотой мяч" 2025 года. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на французский журнал France Football.

В списке числятся 30 игроков. В частности, в перечне представлены нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Усман Дембеле, вингер "Барселоны" и испанской команды Ламин Ямаль, вратарь французского "ПСЖ" и итальянской команды Джанлуиджи Доннарумма, полузащитник "Реал Мадрида" и сборной Англии Джуд Беллингем, атакующий полузащитник "ПСЖ" и сборной Франции Дезире Дуэ.

Помимо этого, в список вошли игрок итальянского "Интера" и сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис, центральный нападающий дортмундской "Боруссии" и сборной Гвинеи Серу Гирасси, нападающий английского клуба "Манчестер Сити" и норвежской команды Эрлинг Холланд, центральный нападающий лондонского "Арсенала" и сборной Швеции Виктор Дьекереш, защитник "ПСЖ" и сборной Марокко Ашраф Хакими.

Также в перечне фигурируют нападающий немецкой "Баварии" и капитан сборной Англии Гарри Кейн, вингер "ПСЖ" Хвича Кварацхелия, нападающий "Барселоны" и капитан польской команды Роберт Левандовски, полузащитник "Ливерпуля" и сборной Аргентины Алексис Макаллистер, капитан "Интера" и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес, центральный полузащитник итальянского "Наполи" и шотландской команды Скотт Мактоминей.

Кроме того, в списке присутствуют нападающий "Реал Мадрида" и капитан французской команды Килиан Мбаппе, левый защитник "ПСЖ" и сборной Португалии Нуну Мендеш, полузащитник "ПСЖ" и сборной Португалии Жоау Невеш, полузащитник "Барселоны" и испанской команды Педри, полузащитник "Челси" и английской сборной Коул Палмер, полузащитник "Баварии" и сборной Франции Майкл Олисе, полузащитник "ПСЖ" и сборной Португалии Витинья.

Список также пополнили вингер "Барселоны" и бразильской команды Рафинья, опорный полузащитник "Арсенала" и сборной Англии Деклан Райс, полузащитник "ПСЖ" и испанской команды Фабиан Руис, игрок "Ливерпуля" и капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк, нападающий "Реал Мадрида" и сборной Бразилии Винисиус Жуниор, нападающий "Ливерпуля" и капитан сборной Египта Мохамед Салах, атакующий полузащитник "Ливерпуля" и сборной Германии Флориан Вирц.

Церемония награждения пройдет 22 сентября в Париже.

В прошлом году испанский полузащитник английского "Манчестер Сити" Родри стал обладателем "Золотого мяча" – приза лучшему футболисту мира сезона-2023/24 по версии французского журнала France Football. Церемония вручения награды прошла в парижском театре "Шатле".

За наградой футболист вышел на костылях, так как получил травму крестообразных связок. В сезоне-2023/24 Родри стал чемпионом Европы и был признан лучшим игроком турнира. В составе "Манчестер Сити" испанский футболист выиграл чемпионат Англии.

