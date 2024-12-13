Месси назвал Ямаля лучшим молодым футболистом мира

Фото: AP Photo/Bernat Armangue

Восьмикратный обладатель "Золотого мяча", аргентинский футболист Лионель Месси заявил, что лучшим футболистом нового поколения является Ламин Ямаль.

"Мне нравятся нынешние молодые игроки, у них многое впереди. Конечно, я слышал о Ламине Ямале", – приводит слова футболиста "Чемпионат", ссылаясь на Football Espana.

По словам спортсмена, молодой футболист "здорово проявляет себя". Мессии также выразил уверенность в том, что его ждет "яркое будущее".

Звание лучшего молодого футболиста 2024 года по версии France Football Ямаль получил 28 октября. В течение года спортсмен, который выступал в составе сборной Испании, сумел выиграть чемпионат Европы. Его команде удалось обойти Англию в финальной игре со счетом 2:1.

В общей сложности в сезоне-2024/25 Ямаль принял участие в 20 матчах, которые проводились во всех турнирах. Спортсмен выступал за "Барселону". В этих играх он забил 6 голов и отдал 10 результативных передач.

Между тем сам Месси был включен в список претендентов на звание лучшего игрока FIFA 2024 года. Также международная организация внесла в перечень номинантов спортсменов испанского "Реал Мадрида" Килиана Мбаппе, Федерико Вальверде, Дани Карвахаля, Тони Крооса, Джуда Беллингема.

