Карпин объяснил разгромное поражение "Динамо" в матче против "Краснодара" в Кубке России

13 августа московское "Динамо" крупно уступило дома "Краснодару" 0:4 во 2-м туре Пути РПЛ Кубка России по футболу. Дубль в ворота бело-голубых оформил 18-летний нападающий Казбек Мукаилов. Как главный тренер бело-голубых Валерий Карпин объяснил разгромное поражение своей команды, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Динамо" (Москва) – "Краснодар" – 0:4 (0:3)

Голы: Мукаилов, 19, 44, Густаво Сантос, 34, Сперцян, 88.

"Динамо": Лещук, Осипенко (Маричаль, 46), Скопинцев, Зайдензаль, Кутицкий, Бителло (Бителло, 59), Александров, Смелов (Нгамале, 46), Боков (Сергеев, 46), Гагнидзе (Фомин, 46), Бабаев.

"Краснодар": Корякин, Жубал, Диего Коста, Хмарин, Гонсалес, Батчи (Виктор Са, 59), Ленини, Кривцов, Густаво Сантос (Перрен, 72), Козлов (Сперцян, 67), Мукаилов (Дуглас Аугусто, 67).

Предупреждения: Кривцов, 88; Жубал, 90.

"Динамо" и "Краснодар" начали свой поход за Кубком России с разной степенью успешности. Бело-голубые под руководством Валерия Карпина в 1-м туре группы B Пути РПЛ в лихом матче переиграли дома "Сочи" (3:2), а вот действующий чемпион страны, ведомый Мурадом Мусаевым, неожиданно уступил в родных стенах самарским "Крыльям Советов" (1:2).

Однако в целом по сезону москвичи и южане выглядят диаметрально противоположным образом. "Динамо" неудачно стартовало в чемпионате, набрав 4 очка, одержав лишь одну победу в четырех матчах и осев в середине таблицы. Причем в этих играх команда Карпина забила всего три мяча – явно не то, чего ожидали от пришедшего в клуб летом действующего главного тренера сборной России. А вот "Краснодар" с 9-ю очкам в чемпионате идет вполне солидно, разместившись на втором месте под не знающим пока поражений и ничьих "Локомотивом". Так что, в отличие от "Динамо", команда Мусаева явно на ходу.

В составах обоих коллективов на кубковый матч было немало молодежи и тех, кто получает не так много времени в РПЛ. Но помимо соображений обычной ротации, Карпин вынужден идти на перестановки из-за громадного количества травм игроков основы. Поэтому той самой молодежи в старте "Динамо" было гораздо больше, и, откровенно говоря, далеко не все смотрелись уверенно против обученной чемпионской машины Мусаева.

Во многом, отсюда и серьезные результативные ошибки. На 19-й минуте во время выхода "Динамо" из обороны пас Ульви Бабаева недалеко от штрафной образцово перехватил Никита Кривцов. Полузащитник "Краснодара" тут же здорово двинул мяч в штрафную, после рикошета от защитника хозяев Александра Кутицкого он неожиданно оказался у позабытого всеми 18-летнего форварда-дебютанта Казбека Муакилова, и зарекомендовавший себя как прирожденный бомбардир на уровне юношеского футбола оформил свой первый взрослый гол, пробив мимо голкипера бело-голубых Игоря Лещука.



Второй крайне неудачный выход из обороны случился у "Динамо" на 35-й минуте. На сей раз обрез в центре поля, тут же пас на правом фланге получил Густаво Сантос, и новичок "Краснодара", сместившись чуть в центр, идеально положил в дальний угол – 2:0 в пользу гостей. Уже тут Карпину было в пору хвататься за голову, так еще и в конце первого тайма вновь неудачно сыграл Кутицкий. Отдавая передачу назад, вместо Лещука защитник отпасовал Мукаилову. Казбеку не оставалось ничего, кроме как технично перекинуть мяч за шиворот голкиперу – 3:0!

По большому счету, это результат прекрасной игры "Краснодара" в прессинге: все свои огрехи футболисты "Динамо" сделали под плотным давлением оппонентов. Беда хозяев была еще и в том, что не ладилось как сзади, так и впереди. Лишь раз бело-голубые толком размяли вратаря гостей Александра Корякина неплохим выстрелом из-за штрафной в нижний угол, в остальном же практически все удары приняли на себя его партнеры в поле. Более того, многие атаки до перерыва южанам и вовсе удалось перекусить на подступах к владению своего голкипера за счет грамотной игры в отборе.

В перерыве Карпин сделал сразу четыре замены в перерыве, насытив состав футболистами основы, а пятую произвел еще до 60-й минуты. В чем-то помогло: у "Динамо" стал лучше держаться мяч на чужой половине, плюс сам соперник сознательно отошел назад, так как его вполне устраивала игра по счету на контратаках. Однако количество голевых моментов у ворот "Краснодара" в геометрической прогрессии не выросло.

Гости же продолжали ловить хозяев на ошибках, коих было непозволительно много для претендента на высокие места, – пусть и при всех нынешних проблемах с составов и стадией перестройки с приходом нового главного тренера. Апогея крепкая работа "Краснодара" вновь достигла на 87-й минуте: вышедший на замену защитник "Динамо" Николас Маричаль в довольно дежурном эпизоде отдал передачу Лещуку, а на того хищником набросился Кривцов. Отобрав мяч в пределах правил, Никите оставалось покатить на пустые ворота вышедшему на замену лидеру "быков" Эдуарду Сперцяну, а тому – не промахнуться мимо створа. И то, и другое было реализовано безупречно – 0:4! Страшный сон фанатов бело-голубых.



После игры тренер-победитель Мурад Мусаев на пресс-конференции отметил как раз прессинг в исполнении своей команды, а также заряженность "Краснодара" на то, чтобы забивать еще и еще. При этом молодого автора дубля Казбека Мукаилова специалист захваливать не стал.





Мурад Мусаев главный тренер "Краснодара" Не хочу много о нем говорить. Это его первая игра, и сразу два гола. Ему нужно быть спокойным и не отвлекаться на празднования. Он сделал свою работу хорошо, команда выиграла, но это только его первый матч.

В отличие от Мусаева, Валерию Карпину пришлось отвечать на неудобные вопросы. При этом главный тренер "Динамо" обозначил сразу: "Не проблема – задавайте". В остроте характеристик он себя, как это часто бывает, не ограничивал.





Валерий Карпин главный тренер московского "Динамо" Чего я ожидал от этого состава? С нашими травмами ближайшему резерву еще придется выходить нам помогать. Ну, помогли... умереть, называется. Вот и все. Посмотрели на ближайший резерв.

"Как атаковал "Краснодар"? Забил 4, используя наши ошибки. Мы три голевые передачи на свои ворота отдаем..." – резюмировал специалист.

После 2-го тура Пути РПЛ "Краснодар" с 3 очками вышел на 2-е место в группе B, а "Динамо" с тем же количеством баллов за счет победы в 1-м туре пока зафиксировалось на 3-й строчке. В лидерах квартета – "Крылья Советов", которые хоть и уступили по пенальти "Сочи", но одно очко за перевод встречи в серию 11-метровых все же заработали. С учетом победы над "Краснодаром" в 1-м туре у команды Магомеда Адиева теперь в активе 4 балла.

Следующие игры в Кубке в этой группе намечены на 27 августа: "Динамо" поедет в гости к "Крыльям", а "Краснодар" и "Сочи" сразятся в южном дерби.

