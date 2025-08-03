Челестини назвал феноменальной игру ЦСКА в обороне после матча с "Зенитом" в РПЛ

3 августа московский ЦСКА на выезде сыграл вничью с "Зенитом" из Санкт-Петербурга со счетом 1:1 в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-лиги. В составе красно-синих мяч на счету бразильца Алеррандро, у сине-бело-голубых гол с пенальти оформил Александр Соболев. О первой в сезоне битве двух столиц расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Зенит" (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 1:1 (0:1)

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Голы: Соболев, 76 (с пенальти) – Алеррандро, 33.

"Зенит": Латышонок, Мантуан, Дркушич, Нино, Дуглас Сантос, Барриос, Жерсон (Вега, 63), Вендел (Глушенков, 84), Педро (Ерохин, 88), Мостовой (Соболев, 63), Кассьерра (Лусиано, 63).

ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Лукин, Дивеев, Гайич, Круговой (Абдулкадыров, 85), Обляков, Кисляк, Глебов (Койта, 70), Алеррандро (Мусаев, 63), Матеус Алвес (Верде, 70).

Предупреждения: Кисляк, 64, Акинфеев, 74, Мойзес, 90+.

Первая битва двух столиц в новом сезоне Мир Российской Премьер-лиги пришлась на противостояние "Зенита" и ЦСКА. При этом в прошлом сезоне "армейцы" попили немало крови петербуржцам, выбив тех из Кубка России и в итоге взяв желанный трофей.

После двух туров у команд Сергея Семака и Фабио Челестини было по 4 очка. При этом "Зенит" неделей ранее упустил победу в Казани, ведя 2:0 в игре с "Рубином" и в итоге устроившись на 2:2. ЦСКА же в прошлом туре выиграл не самый удачный домашний матч против "Ахмата" 2:1 за счет экс-игрока сине-бело-голубых Данила Кругового, оформившего дубль в концовке первого тайма практически за одну минуту.

Команду из Северной столицы принято критиковать за зачастую довольно прямолинейный стиль с многочисленными забросами и прострелами с флангов, при том, что состав позволяет показывать более вариативный футбол. Вот и в первом тайме встречи с москвичами подач вкупе с крепким давлением было много, однако голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев толком так и не продемонстрировал весь свой богатый арсенал приемов для спасения ворот. Все потому, что доводить подходы до акцентированных ударов хозяевам удавалось не всегда.

У "армейцев" же бросились в глаза попытки навязать высокий агрессивный прессинг, что раз за разом требовал от своих подопечных Челестини. Оборона же ЦСКА, даже с уходом ее лидера Виллиана Роши в чемпионат ОАЭ, все равно выглядела вполне уверенно, не дав огоньку у ворот Акинфеева превратиться в пожар.



Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

А вот защита "Зенита" треснула еще до перерыва. Укрепления "армейцы" разорвали на 33-й минуте за счет роскошнейшей комбинации. Капитан красно-синих Иван Обляков, а также Матвей Кисляк, Алеррандро и Кирилл Глебов устроили перепасовку в одно-два касания на подступах к штрафной и внутри нее. Глебов, получив мяч, вернул его головой на Кисляка, а тот покатил в свободную зону в район полукруга на бразильского форварда. Алеррандро решил бить "щекой" в дальний угол – и не прогадал. Вратарь "Зенита" Евгений Латышонок как не тянулся, но до мяча не достал: 1:0 в пользу ЦСКА и первый гол латиноамериканца в чемпионате России после трансфера в минувшую зимнюю паузу.

На первых минутах второго тайма "армейцы" сумели навязать "Зениту" уже свой футбол, забрав мяч под контроль и нарастив атакующий потенциал. Однако Сергей Семак за счет замен значительно усилил игру впереди. Особенно удачно работала связка Роман Вега – Александр Соболев: первый постоянно грузил точно в голову второму, а тот раз за разом выигрывал верх и напрягал Акинфеева. Ногой российский форвард тоже создавал остроту: на 69-й минуте Соболев развернулся в штрафной и с близкого расстояния шарахнул в штангу, после чего Густаво Мантуан с отскока пробил мимо пустых ворот. Голкипер ЦСКА встретил такую удачу ослепительной улыбкой.

Благодаря партнерам Соболев все же забил – но не с игры. В районе 76-й минуты "Зенит" разогнал атаку вторым темпом за счет резкого рывка в штрафную Мантуана. Бразильца попытался остановить Круговой, но Данил в моменте зацепил ногу крайнего защитника. Главный судья встречи Артем Чистяков указал на точку без помощи видеоассистентов, а исполнитель приговора Александр Соболев пробил в противоположный от Акинфеева угол – 1:1.

В концовке форвард "Зенита" мог забивать еще, но очередной удар головой после очередного навеса Веги пролетел мимо штанги. Стоит отметить, что показанное Соболевым после выхода на замену, с учетом волны критики в его сторону (порой вполне заслуженной) – один из лучших перфомансов в футболке сине-бело-голубых после перехода из "Спартака".



Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Был шанс и у еще одного вышедшего со скамейки форварда Лусиано, но его выстрел верхом в ближний выцарапал Акинфеев. ЦСКА хоть и сел в оборону в концовке, но один момент все-таки создал: в быстрой атаке первую скрипку взял Милан Гайич, который рискнул выстрелить издали и угодил аккурат в перекладину. Несмотря на сумасшедшее напряжение, нашлось место и курьезу: ассистент главного арбитра Андрей Образко настолько был в игре, что в момент спринта за эпизодом не заметил камеру опрометчиво вышедшего слишком близко к бровке оператора и столкнулся с ней на полном ходу. Благо обошлось без серьезных повреждений ни для человека, ни для техники.

"Зенит" и ЦСКА пусть и сыграли две ничьи на старте сезона, но при этом в РПЛ пока не проигрывают. На послематчевой пресс-конференции наставник "армейцев" Фабио Челестини согласился, что его подопечным "пришлось немного помучиться" в начале игры, однако как только давление "Зенита" слегка ослабло, тенденцию удалось переломить.





Фабио Челестини главный тренер ЦСКА На мой взгляд, ребята провели великолепнейшую работу в обороне. "Зенит" – очень качественная команда, и отобрать у нее мяч не так-то просто. Мы сыграли третий матч за неделю, но все равно смогли их сдерживать, и при этом не отказались от того, чтобы играть самим. Когда "Зенит" дал нам передохнуть, настал наш черед. <...> Мои ребята фантастические, я очень горд своими игроками.

Сергей Семак же после игры отметил, что в первом тайме у "Зенита" возникли проблемы с последней передачей. Однако даже несмотря на позитив после перестроений во втором реализация моментов пока не выглядит идеальной, подчеркнул главный тренер петербуржцев.

При этом Семак ответил на замечание одного из журналистов, что создавать остроту впереди петербуржцам удавалось за счет одних лишь подач.





Сергей Семак главный тренер "Зенита" Не соглашусь, что навесы были нашим единственным способом доставки мяча в штрафную. Было очень много хороших входов с флангов, но не хватало последней передачи. Выпуская больших форвардов, мы понимаем, что навесы – одна из опций вскрытия обороны соперника. Тем более, что "армейцы" оборонялись достаточно низко. Вариант с навесами работал неплохо, но не только он был сегодня рабочим.

Кроме того, Семак прокомментировал ситуацию с Венделом: бразилец, который фактически проигнорировал предсезонку "Зенита" на фоне сорвавшегося трансфера на родину в "Ботафого", все равно продолжает получать свое игровое время. По словам специалиста, лично для него латиноамериканец "на 200 процентов сильнее" тех, кто выходит на поле реже него.

"Вендел – игрок "Зенита". На сегодняшний день никаких предложений по нему нет. Что будет дальше, посмотрим", – раскрыл детали Семак.

После дерби двух столиц "Зенит" и ЦСКА с 5-ю очками остались соседями по турнирной таблице: москвичи на 7-й, петербуржцы на 6-й строчке за счет дополнительных показателей. Однако опередить их может казанский "Рубин", который сыграет свой матч против неважно начавшего сезон "Сочи" в заключительной встрече 3-го тура 4 августа. Более того, в случае успеха команда Рашида Рахимова залетит с 8-го места в первую четверку.

