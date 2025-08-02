Карпин объяснил поражение "Динамо" в матче против "Краснодара" в РПЛ

2 августа московское "Динамо" на выезде уступило "Краснодару" 0:1 в 3-м туре Мир Российской Премьер-лиги. Единственный мяч в концовке встречи забил нападающий черно-зеленых Джон Кордоба. О первом поражении Валерия Карпина во главе бело-голубых расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Краснодар" – "Динамо" (Москва) – 1:0 (0:0)

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Голы: Кордоба, 87.

"Краснодар": Агкацев, Петров, Тормена, Диего Коста, Оласа, Дуглас Аугусто (Кривцов, 74), Черников, Батчи (Густаво Сантос, 84), Сперцян, (Ленини, 90) Виктор Са (Мозес, 74), Кордоба.

"Динамо": Лунев, Рубенс (Зайнутдинов, 76), Маричаль, Кутицкий (Зайдензаль, 76), Касерес, Александров (Смелов, 76), Глебов, Фомин, Нгамале, Гладышев (Макаров, 63), Сергеев.

Предупреждения: Фомин, 13; Петров, 35; Кутицкий, 42; Кордоба, 74; Касерес, 79; Черников, 80; Кривцов, 90+.

За последние два сезона болельщики уже успели привыкнуть, что "Краснодар" и "Динамо" заканчивают чемпионат России очной встречей на российском юге. Причем в прошлом сезоне игра стала для "быков" золотой. Однако в нынешнем сезоне краснодарцы и москвичи сыграли на местном роскошном Колизее уже в 3-м туре.

При этом черно-зеленые под руководство Мурада Мусаева начали новый сезон не сказать что по-чемпионски: поражение в Суперкубке от ЦСКА (0:1), затем победа в 1-м туре РПЛ над "Пари НН" (3:0), а далее – домашние фиаско с "Локомотивом" во 2-м туре (1:2) и самарскими "Крыльями Советов" в Кубке России (1:2). В то же время за "Краснодар" говорила статистика личных встреч против "Динамо" – 5 побед в последних 5-ти матчах чемпионата.

Бело-голубые же под руководством нового главного тренера Валерия Карпина в первых двух турах РПЛ взяли 4 очка за счет ничьей в игре с "Балтикой" (1:1) и победы над "Ростовом" (1:0), да и в Кубке была оформлена виктория над "Сочи" (3:2). И это – несмотря на огромное количество потерь из-за травм. Благо на неделе подъехали новички, один из которых – бразилец Рубенс из "Атлетико Минейро", сразу занял место левого защитника в стартовом составе на матч с "Краснодаром". Еще один – теперь уже экс-защитник турецкого "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов, остался на скамейке и появился вместо Рубенса ближе к концу второго тайма.

В первом же зрители увидели плотный футбол практически без опасных моментов. При этом чаще в атаке действовал "Краснодар", который пытался создавать остроту у ворот Андрея Лунева за счет таранной мощи своего форварда-лидера Джона Кордобы. "Динамо" же испытывало огромные проблемы в атаке, практически не доходя до штрафной голкипера южан Станислава Агкацева.

Главные тренеры команд были недовольны не только происходящим на поле, но и судейством главного арбитра Ивана Абросимова, который, по их мнению, частенько пропускал грубые фолы. Причем Карпин и Мусаев негодовали настолько бурно, что оба удостоились от рефери желтых карточек.



Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

После перерыва позитивных эмоций у Валерия Георгиевича явно не добавилось. "Краснодар" продолжал доминировать в плане владения мячом, и хотя команды Карпина умеют здорово бежать в контратаку, против южан у "Динамо" не получилось и это. Не говоря уже о позиционном нападении. Красноречивее всего о том, насколько все было скудно, говорит статистика: три удара по воротам и ноль в створ.

В обороне же бело-голубые никак не могли найти управу на Кордобу: колумбиец раз за разом выгрызал мяч в борьбе, скидывал на партнеров, оказывал давление на защитников, выводя тех из себя. Однако до поры ни он, ни одноклубники не могли довести атаки до хорошего качественного завершения. Перевернуло все 87-я минута, когда Джон в очередной раз подарил болельщикам настоящий шедевр.

"Динамо" бежало в контратаку, но в очередной раз споткнулось на подходах к штрафной. Капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян в ответном быстром отрыве запустил мяч налево в сторону Кордобы, который оказался один на один с молодым "динамовцем" Леоном Зайдензалем. Джон легко ушел от оппонента, сместился в центр и со всей силы шарахнул в створ с отскоком от еле выдержавшей выстрел такой мощи перекладины – 1:0.



Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

"Краснодар" сумел довести матч до победы, прервав тем самым черную полосу на старте сезона и одновременно с этим продлив удачную серию игр против "Динамо". А вот Валерий Карпин потерпел первое поражение в официальном матче во главе бело-голубых. После игры специалист в эфире "Матч ТВ" согласился, что у его команды в этой встрече не получилось ничего, однако психологически на его подопечных это никак не скажется.





Валерий Карпин главный тренер московского "Динамо" Сваливать все на то, что у нас не было каких-то игроков, смысла нет. "Краснодар" играл хорошо, не давал нам делать то, что мы задумали. Игра Рубенса? Пока были силы – нормально. Повлияет ли первое поражение на нас психологически? Никак.

Мурад Мусаев в свою очередь подчеркнул на флэш-интервью, что "Краснодару" было очень важно прервать серию поражений и скинуть с себя тем самым негативный балласт. Кроме того, специалист не обошел вниманием гол Кордобы, который стал для него первым в нынешнем чемпионате.

"Мы были расстроены и злы после двух поражений. Играли вроде неплохо, были моменты, но не забивали. Нам не хватало наглости, жесткости. Против "Динамо" это получилось. Первый тайм более-менее равный, но во втором у нас было большое преимущество, мы вжали соперника в его штрафную. Было много стандартов, подходов, давления, что в итоге привело к голу. Победа на характере была очень важна", – отметил Мусаев.





Мурад Мусаев главный тренер "Краснодара" Гол очень важен для Кордобы. Он злой, если на тренировке идет двусторонка, и он там не забил, остается бить по воротам. Он хочет забивать всегда. Кордоба сыграл на Кубок, на следующий день у остальной команды была тренировка. Он пришел: "Я хочу тренироваться". Еле выгнал его с поля.

Благодаря победе над "Динамо" черно-зеленые набрали 6 очков и как минимум до матчей воскресенья поднялись на 3-е место в таблице. При этом выше "Краснодара" после 3-го тура неожиданно для многих расположились "Крылья Советов", которые в межсезонье потеряли многих лидеров и затеяли перестройку. Однако самарцы под руководством нового главного тренера Магомеда Адиева набрали уже 7 очков, разгромив 2 августа "Ростов" на выезде 4:1. Особенно роскошно выглядит арендованный у столичного "Локомотива" нападающий Вадим Раков, который оформил дубль в этой встрече и забил уже четыре гола в трех матчах. Именно он – лучший бомбардир РПЛ прямо сейчас и обладатель приза лучшему игроку три тура подряд.

В лидерах же таблицы пока идет "Локомотив", одержавший три победы в трех турах на старте сезона. 2 августа команда Михаила Галактионова с трудом, но взяла верх над "Пари НН" на выезде 3:2. Нижегородцы под руководством нового главного тренера Алексея Шпилевского преобразились в плане стиля, стремясь показывать атакующий комбинационный футбол, но очков это пока не приносит: ноль побед в РПЛ с общим счетом 2:8 и поражение в Кубке.

Тур продолжится 3 августа, где болельщиков ждет супервывеска: ЦСКА сыграет на выезде против "Зенита" из Санкт-Петербурга.

