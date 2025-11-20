Стали известны пары стыковых матчей отбора на ЧМ-2026 по футболу

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Стало известно, какие европейские команды сыграют в стыковых матчах в рамках отборочного этапа чемпионата мира по футболу в 2026 году.

Ранее 12 победителей отборочных групп получили возможность напрямую пройти в финал турнира. Среди них – Германия, Швейцария, Шотландия, Франция, Испания, Португалия, Нидерланды, Австрия, Норвегия, Бельгия, Англия и Хорватия.

В стыковых матчах сыграют команды, занявшие вторые места на групповом этапе ЧМ-2026, а также четыре сборные, которые являлись лидерами в группах Лиги наций, но не попали в плей‑офф квалификации.

В результате были определены следующие группы:



Путь А: Италия – Северная Ирландия, Уэльс – Босния и Герцеговина;

Путь B: Украина – Швеция, Польша – Албания;

Путь C: Турция – Румыния, Словакия – Косово;

Путь D: Дания – Северная Македония, Чехия – Ирландия.

Матчи между данными командами пройдут 26 марта 2026 года (полуфиналы) и 31 марта 2026 года (финалы). Победители путей смогут попасть на чемпионат мира.

Что касается межконтинентальных стыковых матчей, то в финале сыграют следующие команды:



Путь 1: ДР Конго – победитель встречи Новая Каледония/Ямайка;

Путь 2: Ирак – победитель встречи Боливия/Суринам.

Полуфинальные и финальные матчи пройдут в период с 23 по 31 марта в Мексике.

Сборная России не выступит на чемпионате мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике в период с 11 июня по 19 июля 2026 года. Всего в турнире будут играть 48 национальных команд. Их разделят на 12 групп по 4 сборных в каждой.

Жеребьевка группового этапа пройдет 5 декабря в Вашингтоне. К 2030 году Международная федерация футбола (FIFA) планирует рассмотреть вопрос об увеличении числа участников чемпионата мира 2030 года до 64 сборных. Инициативу выдвинул президент организации Джанни Инфантино.

