Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября, 17:07

Спорт

Стали известны пары стыковых матчей отбора на ЧМ-2026 по футболу

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Стало известно, какие европейские команды сыграют в стыковых матчах в рамках отборочного этапа чемпионата мира по футболу в 2026 году.

Ранее 12 победителей отборочных групп получили возможность напрямую пройти в финал турнира. Среди них – Германия, Швейцария, Шотландия, Франция, Испания, Португалия, Нидерланды, Австрия, Норвегия, Бельгия, Англия и Хорватия.

В стыковых матчах сыграют команды, занявшие вторые места на групповом этапе ЧМ-2026, а также четыре сборные, которые являлись лидерами в группах Лиги наций, но не попали в плей‑офф квалификации.

В результате были определены следующие группы:

  • Путь А: Италия – Северная Ирландия, Уэльс – Босния и Герцеговина;
  • Путь B: Украина – Швеция, Польша – Албания;
  • Путь C: Турция – Румыния, Словакия – Косово;
  • Путь D: Дания – Северная Македония, Чехия – Ирландия.

Матчи между данными командами пройдут 26 марта 2026 года (полуфиналы) и 31 марта 2026 года (финалы). Победители путей смогут попасть на чемпионат мира.

Что касается межконтинентальных стыковых матчей, то в финале сыграют следующие команды:

  • Путь 1: ДР Конго – победитель встречи Новая Каледония/Ямайка;
  • Путь 2: Ирак – победитель встречи Боливия/Суринам.

Полуфинальные и финальные матчи пройдут в период с 23 по 31 марта в Мексике.

Сборная России не выступит на чемпионате мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике в период с 11 июня по 19 июля 2026 года. Всего в турнире будут играть 48 национальных команд. Их разделят на 12 групп по 4 сборных в каждой.

Жеребьевка группового этапа пройдет 5 декабря в Вашингтоне. К 2030 году Международная федерация футбола (FIFA) планирует рассмотреть вопрос об увеличении числа участников чемпионата мира 2030 года до 64 сборных. Инициативу выдвинул президент организации Джанни Инфантино.

FIFA приняла решение не допускать сборную России по футболу до квалификации ЧМ-2026

Читайте также


спорт

Главное

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Читать
закрыть

Кому не стоит делать массаж лица?

Стоит быть аккуратными пациентам с куперозом в стадии обострения

Сыпь грозит людям с жидкой себореей, поскольку у них жирная кожа и расширенные поры

Читать
закрыть

Что происходит со сделками на вторичном рынке жилья?

В РФ возвращают квартиры продавцам из-за "сделок под давлением мошенников"

Эксперты призывают принять закон о деятельности профессиональных риелторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика