"Деньги 24": потребительские кредиты

Банки стали рекламировать потребительские кредиты по ставкам ниже 10% годовых. Реально ли на самом деле получить такой кредит или это только маркетинговый ход?

Готовы ли москвичи влезать в долги, даже если на выгодных условиях? Об этом – в программе "Деньги 24".