"Жизнь в большом городе": ТиНАО

ТиНАО исполнилось 10 лет. Сколько станций метро построено и как в целом развитие транспортной инфраструктуры изменило жизнь москвичей? Где строят социальные объекты?

В каких сферах создаются рабочие места? И сколько жителей работают, не выезжая за пределы Троицкого и Новомосковского округа? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".