"Жизнь в большом городе": мороженое и напитки

Летом продажи прохладительных напитков и мороженого вырастают на 70%. Что продают в Москве? Чем предпочитают утолять жажду москвичи?

Кто и как производит мороженое и напитки в столице? Какие продукты используют? И можно ли в этом сегменте говорить о полном импортозамещении? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".