Названа стоимость абрикосов в Москве

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "А я вам покажу, откуда". В ней телезрителям рассказывают, из каких стран в Москву везут сезонные продукты и сколько они стоят.

За абрикосами можно отправиться на Ленинградский рынок. Туда фрукты привезли из Армении, Таджикистана и Узбекистана. Абрикосы из Армении обойдутся в 800 рублей за килограмм. Из Таджикистана дешевле – 500 рублей, в то время как узбекские фрукты оказались дешевле – 400 рублей за этот же вес. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.