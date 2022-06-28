"Жизнь в большом городе": коммунальное лето

Сезон коммунальных работ в Москве находится в самом разгаре. Благоустройство дворов, районов, капитальный ремонт домов, отключение горячей воды для сезонной профилактики – все проходит строго по графику.

Где узнать, когда и какой ремонт коснется вашего дома? По каким нормам должны производиться работы? Могут ли сами жители повлиять на их перечень? И как сменить управляющую компанию, если ее работа не устраивает? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

