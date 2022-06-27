Москва 24 в рубрике "Вертолето" загадала парк "Зюзино"

Телеканал Москва 24 в рубрике "Вертолето" загадал парк "Зюзино". Быстрее всех правильный ответ прислал телезритель Андрей.

Победитель получит в подарок сувенир от телеканала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

