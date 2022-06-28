Столичные археологи нашли более 350 предметов на раскопках на Тверской улице, 10. Работы здесь начались в марте 2022 года. Место раскопок расположено в исторической зоне Белого города. В конце XVIII века здесь располагались знаменитая булочная-пекарня Филиппова и кафе. Археологи организовали семь мест для раскопок, из них три уже изучены полностью.

Всего археологи продолжат вести работу на 600 площадках. О находках – в эфире телеканала Москва 24.