На колесе обозрения "Солнце Москвы" начали устанавливать кабины

На ВДНХ завершается монтаж аттракциона "Солнце Москвы". На колесе обозрения уже устанавливают кабины. Всего их будет 30, в каждой шестой – прозрачный пол.

Высота аттракциона – 140 метров. "Солнце Москвы" станет самым большим колесом обозрения в Европе. Одновременно на нем смогут прокатиться 450 человек. А полный оборот занимает около 19 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.