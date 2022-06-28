"Это наш город": 160 "комнат прохлады" заработали в городских центрах соцобслуживания

Посетители московских центров социального обслуживания могут переждать жару в специальных комнатах с кондиционерами и питьевой водой. Таких в столице больше 160. Комнаты открыты с 09:00 до вечера.

Также из-за жары коммунальщики чаще поливают дороги, чтобы из-за воздействия прямых солнечных лучей полотно не деформировалось. Кроме того, в городе проводят аэрацию воздуха, а в период с 21:00 до 06:00 в столице несколько раз поливают деревья, кусты и цветники.