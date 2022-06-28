"Это наш город": работы по монтажу аттракциона "Солнце Москвы" вышли на финальную стадию

Работы по монтажу колеса обозрения "Солнце Москвы" вышли на финальную стадию. Сейчас там устанавливают кабинки. Всего их будет 30, причем у каждой шестой – прозрачный пол.

Посмотреть на город после открытия колеса обозрения москвичи и туристы смогу с высоты 140 метров. Уже известно, что в кабинках аттракциона можно будет устроить фотосессию или провести регистрацию брака.