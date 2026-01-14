МИД России вызвал временную поверенную в делах Британии

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Временная поверенная в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия вызвана в МИД России, сообщает РИА Новости.

При этом министерство не уточнило причину вызова.

Ранее российские дипведомство выразило протест временным поверенным Латвии, Литвы и Эстонии. Это было связано тем, что власти указанных государств начали регламентировать административно-хозяйственную деятельность посольств России в Риге, Вильнюсе и Таллине.

В МИД РФ пояснили, что эти действия затрудняют работу российских загранучреждений, а также нарушают статью 25 Венской конвенции и дипломатических сношениях 1961 года, в соответствии с которой Прибалтика должна предоставлять возможности для функционирования представительств.