14 января, 19:14Политика
Кадыров вышел в прямой эфир на фоне слухов о госпитализации
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/za_kra_zakriev
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров вышел в прямой эфир на фоне слухов о его возможной госпитализации. Трансляция велась со страницы помощника лидера субъекта в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).
Лидер Чечни рассказал, что в настоящее время находится в районе высокогорного села Беной.
"В Шира-Бена есть связь, все условия и самое главное – погода", – отметил он.
Информация о якобы серьезных проблемах со здоровьем главы Чечни и его госпитализации в Москву ранее появилась в СМИ. Однако вскоре слухи опроверг министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, опубликовав в соцсетях видео с Кадыровым.
Последний назвал сведения вбросами, распространяемыми неонацистами и "сатанистами" ("Международное движение сатанистов" признано Верховным судом экстремистским и запрещено, включено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Лидер республики также добавил, что в данный момент держит мусульманский пост – уразу.