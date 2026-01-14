Кадыров вышел в прямой эфир на фоне слухов о госпитализации

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/za_kra_zakriev

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров вышел в прямой эфир на фоне слухов о его возможной госпитализации. Трансляция велась со страницы помощника лидера субъекта в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Лидер Чечни рассказал, что в настоящее время находится в районе высокогорного села Беной.

"В Шира-Бена есть связь, все условия и самое главное – погода", – отметил он.

Информация о якобы серьезных проблемах со здоровьем главы Чечни и его госпитализации в Москву ранее появилась в СМИ. Однако вскоре слухи опроверг министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, опубликовав в соцсетях видео с Кадыровым.

Последний назвал сведения вбросами, распространяемыми неонацистами и "сатанистами" ("Международное движение сатанистов" признано Верховным судом экстремистским и запрещено, включено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Лидер республики также добавил, что в данный момент держит мусульманский пост – уразу.