15 декабря, 15:03

Политика

Кадыров признался, что не хочет жить до старости

Фото: ТАСС/Александр Астафьев

Глава Чечни Рамзан Кадыров не хочет жить до старости. Об этом он рассказал в ходе прямой линии, отвечая на вопрос, кем он видит себя в преклонные годы.

"Я хочу уйти из жизни, когда меня все любят, уважают, и будет не хватать меня после смерти", – приводит слова лидера республики РИА Новости.

При этом ранее Кадыров выразил готовность принять участие в выборах главы Чечни в 2026 году. Однако он указал, что пойдет на выборы при условии, если его поддержат Владимир Путин и народ.

До этого глава республики рассказал, что является помощником и верным соратником российского лидера во всех направлениях. Он отметил, что это касается вопросов обеспечения безопасности России, политического развития и многого другого.

